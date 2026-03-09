Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da LÖSEV'den "Güçlü Kadınlar, Güçlü Çocuklar, Umut Dolu Yarınlar" paneli

        Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Samsun Ofisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Güçlü Kadınlar, Güçlü Çocuklar, Umut Dolu Yarınlar" başlıklı panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 15:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da LÖSEV'den "Güçlü Kadınlar, Güçlü Çocuklar, Umut Dolu Yarınlar" paneli

        Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Samsun Ofisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Güçlü Kadınlar, Güçlü Çocuklar, Umut Dolu Yarınlar" başlıklı panel düzenlendi.

        Samsun İl Karantina Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, kadınların toplumdaki gücü, çocukların geleceğine etkisi ve farkındalık çalışmaları ele alındı. Panele akademisyenler, LÖSEV gönüllüleri, iyileşmiş hastalar ve aileleri katıldı. Program kapsamında katılımcılara mor fular ve mor yaka kurdelesi dağıtıldı.

        LÖSEV Sosyal Hizmetler Sorumlusu Ayşenur Kurnaz, panelin amacının Kadınlar Günü'nün tarihini ve önemini LÖSEV ailesiyle paylaşmak olduğunu belirtti. Kurnaz, "Bugün burada LÖSEV olarak Güçlü Kadınlar, Güçlü Çocuklar, Umut Dolu Yarınlar konulu bir panel gerçekleştireceğiz. Bu panelde bizlere üniversiteden öğretim görevlimiz ve Baro Başkan Yardımcımız eşlik edecek. Buradaki amacımız Kadınlar Günü'nün tarihini iyileşmiş kadın hastalarımıza, iyileşmiş yetişkin erkek hastalarımıza ve annelerimize, babalarımıza anlatmak. Kadınlar Günü'nün tarihini, önemini, neyi amaçladığını onlara anlatmayı hedefliyoruz. LÖSEV olarak umudumuz kadın dayanışması diyor ve Kadınlar Günü'nün önemini vurguluyoruz." dedi.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oya Sevcan Orak, kadın sağlığında mindfulness yani bilinçli farkındalık konusuna değindi.

        Kadınların yaşamın farklı dönemlerinde zorlayıcı deneyimler yaşayabildiğini belirten Orak, "Kadınlarımızla birlikte, yaşamın farklı dönemlerinde zorluklar yaşamış, hem kendileri hem de çocuklarıyla ilgili bazı deneyimleri, zorlayıcı olan deneyimleri geçirmiş olan bireylerle bir araya geleceğiz. Hayatın farklı dönemlerinde farklı zorlayıcı dönemlerin içinden geçerken kendi oksijen maskemizi nasıl takabiliriz? Ruh sağlığımızı daha iyiye nasıl götürebiliriz? Bunun üzerine konuşacağız. Bunu da mindfulness temelli uygulamalar üzerinden, günlük yaşamda pratikler üzerinden ve Mindfulness tutumları üzerinden gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

        Samsun Barosu Başkan Yardımcısı Merve Çiftçi Davran ise konuşmasında kadın hakları ve kadının toplumdaki yeri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

        Etkinlikte ayrıca lösemi tedavisi sürecinde çocuklarına destek olan anne Feriha Yiğit de söz alarak yaşadığı deneyimleri katılımcılarla paylaştı.

        Panel, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Başkan Türkel: "Artık şiddet dursun"
        Başkan Türkel: "Artık şiddet dursun"
        Yeni Çarşamba Hükümet Konağı hizmete başladı
        Yeni Çarşamba Hükümet Konağı hizmete başladı
        Kadınlarda kalp sağlığına dikkat: "Belirtiler bazen farklı olabilir"
        Kadınlarda kalp sağlığına dikkat: "Belirtiler bazen farklı olabilir"
        Yanlış kişiyi darbeden kafes dövüşçüsü tutuklandı
        Yanlış kişiyi darbeden kafes dövüşçüsü tutuklandı
        İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, çalışmaları değerlendirdi
        İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, çalışmaları değerlendirdi
        Bafra BİLSEM'den 7 proje ile bölge finali başarısı
        Bafra BİLSEM'den 7 proje ile bölge finali başarısı