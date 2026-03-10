Canlı
        Samsun Haberleri

        Samsun'da 10 bin 980 doldurulmuş makaron ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen operasyonda 10 bin 980 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 15:06 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste arama yapan ekipler, 10 bin 980 doldurulmuş makaron ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

