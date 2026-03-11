Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen kişi saklandığı adreste yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, bu çerçevede FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.Ö'yü (46) saklandığı adreste yakaladı. Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.