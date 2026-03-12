Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Özel gereksinimli öğrencilerden İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü programı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla özel gereksinimli öğrenciler tarafından program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Mehmet Akif Ersoy Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen programa Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Şube Müdürü Alparslan Yüksel, okul müdürü Mehmet Yaman ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Katılımcılar, özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı etkinlikleri izledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


        Programda İstiklal Marşı'nın kabulünün önemi ile Mehmet Akif Ersoy’un Milli Mücadele dönemindeki katkıları aktarıldı.

        Program, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

