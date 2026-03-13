Canlı
        Samsun Haberleri

        Alaçam Sanayi Sitesinde iftar

        Samsun'un Alaçam ilçesinde sanayi esnafı, kalfa ve çırakların katılımıyla iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 11:08
        Alaçam Sanayi Sitesinde iftar

        Samsun'un Alaçam ilçesinde sanayi esnafı, kalfa ve çırakların katılımıyla iftar programı düzenlendi.

        İftar programında sanayi esnafı, kalfalar ve çıraklarla bir araya gelerek ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu paylaştı.


        Yetkililer, ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, bu tür buluşmaların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti.

        Programa Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, sanayi esnafı ve vatandaşlar katıldı.

