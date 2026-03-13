Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da psikolojik danışmanlar iftar programında buluştu

        Samsun'da Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Temsilciliği tarafından iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 11:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da psikolojik danışmanlar iftar programında buluştu

        Samsun'da Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Temsilciliği tarafından iftar programı düzenlendi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Bilim Samsun'da düzenlenen programa akademisyenler, kamu kurumlarının temsilcileri, psikolojik danışmanlar ve öğrenciler katıldı.

        Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Mehmet Fatih Kılıç, dernek üyesi olarak bir araya geldiklerini dile getirdi.


        Türk Psikolojijik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Temsilcisi Özgür Demirci Seyrek de ruh sağlığı profesyonelleri olarak toplumun her ferdine dokunan, gönüllere rehberlik eden bir mesleğin fertleri olduklarını belirterek, Samsun'da yaşayan psikolojik danışmanlar olarak mesleki aidiyetini artırmak ve aralarındaki dayanışmanın güçlenmesini sağlamak amacıyla programı düzenlediklerini söyledi.


        Programda Bilim Samsun görevlileri tarafından 3D kalem ve VR (Sanal gerçeklik) atölyesi ile Doç. Dr. Mustafa Kemal Yöntem tarafından. "İlk görüşme-Anamnez alma" atölye etkinliği de gerçekleştirildi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        WSJ yazdı: Trump İran'da kazanmak için savaşacak mı?
        WSJ yazdı: Trump İran'da kazanmak için savaşacak mı?
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Boşanma gerçekleşti"
        "Boşanma gerçekleşti"
        Yılın kadını seçildi
        Yılın kadını seçildi

        Benzer Haberler

        Mouandilmadji, Avrupa'da gol krallığına koşuyor
        Mouandilmadji, Avrupa'da gol krallığına koşuyor
        Alaçam Sanayi Sitesinde iftar
        Alaçam Sanayi Sitesinde iftar
        Samsun'da yeni 'Şeyh-ül Etibba' belli oldu
        Samsun'da yeni 'Şeyh-ül Etibba' belli oldu
        Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde iftar
        Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde iftar
        Başkan Kurnaz: "Muhtarlar gözbebeğimiz"
        Başkan Kurnaz: "Muhtarlar gözbebeğimiz"
        Minibüs, hafif ticari araç ve otobüse çarptı: 7 yaralı
        Minibüs, hafif ticari araç ve otobüse çarptı: 7 yaralı