        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Salıpazarı'nda sağlık çalışanlarına yönelik masa tenisi turnuvası düzenlendi

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi.

        Giriş: 13.03.2026 - 14:19
        Salıpazarı'nda sağlık çalışanlarına yönelik masa tenisi turnuvası düzenlendi

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi.

        Salıpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Sağlık Çalışanları Arası Masa Tenisi Turnuvası, Salıpazarı Devlet Hastanesi personelinin katılımıyla Salıpazarı Spor Salonu’nda düzenlendi.

        Çekişmeli ve keyifli müsabakaların ardından turnuva, madalya töreninde sona erdi. Turnuvada birinciliği Süleyman Öcal kazandı.

        Yetkililer, gece gündüz demeden insan sağlığı için büyük özveriyle çalışan sağlık personelinin Tıp Bayramı'nı spor ve dostluk ortamında kutladıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

