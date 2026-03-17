        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Hanım Olan Hizmetçi" operasının prömiyerini yaptı

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), İtalyan besteci Giovanni Battista Pergolesi'nin klasikleşmiş komik operası "Hanım Olan Hizmetçi"yi Samsun'da sanatseverlerle buluşturdu.

        Giriş: 17.03.2026 - 23:19 Güncelleme:
        Hizmetçi ile efendisi arasında gelişen, hizmetçinin zekası, kurnaz planları ve küçük oyunları sayesinde evliliğe dönüşen komik bir aşk hikayesinin anlatıldığı eser, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

        Prömiyeri 1733 yılında Napoli'de yapılan ve en çok sahnelenen komik operalardan biri haline dönüşen eser, yüzyıllardır sanatseverlerin gözdesi halinde bulunuyor.

        Librettosunu Gennaro Federico'nun kaleme aldığı eserin rejisörlüğünü ve çevirmenliğini Şahan Gürkan üstlendi.

        Diego Moccia'nın müzik sorumlusu olduğu eserde dekor tasarımını Orhan Açıkgöz, kostümlerini Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını ise Erdem Kuzaytepe hazırladı.

        Kapalı gişe prömiyeri yapılan tek perdelik opera, sanatseverlerden ilgi gördü.

        "Hanım Olan Hizmetçi" operası, 23 ve 31 Mart'ta yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
        İran basını: Besic Güçleri Komutanı öldü
        Bakan Fidan'dan gündeme dair açıklamalar
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Macron: Fransa kesinlikle katılmayacak
        İran saldırısı nedeniyle Trump yönetiminden ilk istifa
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Nene yıldızlaştı, Fenerbahçe farklı kazandı!
        Kar payı adı altında milyonluk vurgun
        Nene hat-trick yaptı, tarihe geçti!
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Elon Musk'ın annesi İstanbul'da
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Samsun'da Ramazan Sokağı'nı ziyaret etti
        Bafra'da motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
        İçişleri Bakanı Çiftçi: Gençlerimizi suça sürükleyen her türlü yapı ile müc...
        İçişleri Bakanı Çiftçi, AK Parti Geleneksel Teşkilat İftarı'nda konuştu:
        İçişleri Bakanı Çiftçi: "Gençlerimizi suça sürükleyen her türlü yapı ile mü...
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Samsun'da ziyaretlerde bulundu
