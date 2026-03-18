Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Samsun Haberleri

        Samsun'da kahverengi kokarca zararlısına karşı kışlak ilaçlama çalışması yapılıyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı "kışlak ilaçlama" çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 15:22 Güncelleme:
        Samsun'da kahverengi kokarca zararlısına karşı kışlak ilaçlama çalışması yapılıyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı "kışlak ilaçlama" çalışması yürütülüyor.

        Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar başkanlığında kurulan İlçe Koordinasyon Kurulu tarafından alınan karar kapsamında, mart ayı itibarıyla kışlak mücadele süreci hızlandırıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığından temin edilen biyosidal ilaç ve koruyucu ekipmanlarla Bafra Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışma yürütüyor.

        Oluşturulan 3 ekip, 3 araç ve 6 personelle mart ayı sonuna kadar ilçedeki kamu yerleşkeleri, metruk binalar ve ortak kullanım alanlarında ilaçlama faaliyetlerinin tamamlanması hedefleniyor. Kırsal mahallelerdeki hanelerin dış yüzey ve çatı katlarının ilaçlanması için Bakanlıktan sağlanan ilaçlar mahalle muhtarlarına teslim edilmeye başlandı.

        Yetkililer, kışlaktan çıkan bir dişi kokarcanın sezonda 200 ila 300 yumurta bırakabildiğine dikkati çekerek, imha edilen her bir zararlının popülasyon artışını önemli ölçüde engelleyeceğini bildirdi.

        Çalışmalar hakkında bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, Bafra Kaymakamlığı koordinatörlüğünde, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Bafra Belediyesi iş birliğinde tüm mahallelerde biyosidal ilaçlama gerçekleştirdiklerini söyledi.

        İlçe müdürlüğüne ait araçlar ve teknik personelle sahada olduklarını belirten Güreş, "Havaların ısınmasıyla kışlaklardan çıkıp bahçelere akın edecek olan kahverengi kokarcaya karşı zamanında ve etkin ilaç kullanılması önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

