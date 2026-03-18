Samsun'da kahverengi kokarca zararlısına karşı kışlak ilaçlama çalışması yapılıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı "kışlak ilaçlama" çalışması yürütülüyor.



Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar başkanlığında kurulan İlçe Koordinasyon Kurulu tarafından alınan karar kapsamında, mart ayı itibarıyla kışlak mücadele süreci hızlandırıldı.



Tarım ve Orman Bakanlığından temin edilen biyosidal ilaç ve koruyucu ekipmanlarla Bafra Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışma yürütüyor.



Oluşturulan 3 ekip, 3 araç ve 6 personelle mart ayı sonuna kadar ilçedeki kamu yerleşkeleri, metruk binalar ve ortak kullanım alanlarında ilaçlama faaliyetlerinin tamamlanması hedefleniyor. Kırsal mahallelerdeki hanelerin dış yüzey ve çatı katlarının ilaçlanması için Bakanlıktan sağlanan ilaçlar mahalle muhtarlarına teslim edilmeye başlandı.



Yetkililer, kışlaktan çıkan bir dişi kokarcanın sezonda 200 ila 300 yumurta bırakabildiğine dikkati çekerek, imha edilen her bir zararlının popülasyon artışını önemli ölçüde engelleyeceğini bildirdi.



Çalışmalar hakkında bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, Bafra Kaymakamlığı koordinatörlüğünde, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Bafra Belediyesi iş birliğinde tüm mahallelerde biyosidal ilaçlama gerçekleştirdiklerini söyledi.



İlçe müdürlüğüne ait araçlar ve teknik personelle sahada olduklarını belirten Güreş, "Havaların ısınmasıyla kışlaklardan çıkıp bahçelere akın edecek olan kahverengi kokarcaya karşı zamanında ve etkin ilaç kullanılması önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

