Samsun'da kırsal kesimde yaşayan çocuklara bayramlık hediye edildi

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği, Tekkeköy ilçesine bağlı kırsal Sarıyurt Mahallesi'ndeki çocuklara Ramazan Bayramı öncesinde ayakkabı ve giysi hediye ederek sevindirdi.



Mutluluğun Kanatları Derneğince yapılan etkinliklerden elde edilen gelirle maddi durumu iyi olmaya ailelerin çocukları sevindirildi.



Tekkeköy ilçesine bağlı Sarıyurt Mahallesi'ndeki çocuklara Ramazan Bayramı öncesinde ayakkabı ve elbise verildi.



Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği Başkanı Burcu Keskin, AA muhabirine, dernek olarak sadece lösemili çocuklar değil, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarını da sevindirmeyi amaç edindiklerini söyledi.



Bazen başarılı çocukları ailelerinin maddi güçlük çektiği için sevindiremediğine işaret eden Keskin, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuklarımızın mutlu olmaya, eğitim öğretime hazırlanması için motivasyona ihtiyacı var. Biz de onları Ramazan Bayramı öncesinde bayramlık kıyafetle sevindirmek istedik. Onların sevinci bizim en büyük mutluluğumuz." dedi.



Keskin, sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanyaya katılan hayırseverlere de teşekkür etti.

