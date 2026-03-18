AK Parti Samsun Milletvekili Karaaslan'dan Ramazan Bayramı mesajı

AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Karaaslan, mesajında, dayanışma, sabır ve bereket ayı ramazana veda ederken birlik beraberlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.



Bu anlamlı günlerde ortak değerler etrafında kenetlenmek gerektiğini vurgulayan Karaaslan, "Bayramlar beraberliğimizin ve kardeşlik hukukunu güçlendirmenin, yeni gönüller kazanmanın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatmaktadır. Sevinçlerin çoğaldığı, gönüllerin bir olduğu bu eşsiz günlerde millet olarak, bizi bir arada tutan değerleri yaşatmak, huzuru çoğaltmak ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmek için çabalarımızı daha çok artırmalıyız." ifadesini kullandı.



Orta Doğu ve dünyada savaşların devam ettiğine işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:



"Bölgemizde ve dünyada devam eden savaşlar, yaşanan acılar ve kutsallarımıza yönelik saldırılar nedeniyle ramazanı ve bayram sevincini gerektiği gibi yaşayamıyoruz. Filistin başta olmak üzere dünyanın çeşitli coğrafyalarında masumlar, zulüm altında hayatta kalma mücadelesi verirken Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de kardeşlerimizin hakkını ve hukukunu en güçlü şekilde savunmaya, yardımlarımızla ve dualarımızla yanlarında olmaya devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu anlamlı günlerin milli birlik ve kardeşliğimizin pekişmesine, mazlumların huzur ve esenliğe kavuşmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Milletimizin, gönül coğrafyamızın, İslam aleminin ve tüm insanlığın hayrına vesile olması dileğiyle Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum."

