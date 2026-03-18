Havza'da zabıta ekiplerinden bayram şekeri denetimi

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde talebi artan tatlı, şeker ve çikolata satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.



Havza Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Demir’in de katıldığı denetimlerde zabıta ekipleri, sağlıksız ürünlerin satışının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.



Ekipler, özellikle satılan ürünlerin ambalajlanması, ambalajlı şekerlerin gramajları ve son kullanma tarihi üzerinde yoğunluk gösterdi. Denetimde ayrıca tatlı satışı yapılan iş yerlerinde hijyen kontrolü yapıldı.



Demir, yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını dile getirerek, "Halkımızın sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde tezgah ve iş yerlerinde denetimlerini düzenli olarak gerçekleştirmekteyiz. Ramazan Bayramı boyunca Zabıta Müdürlüğümüz görevinin başında olacak." dedi.

