AK Parti Havza İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi

AK Parti Havza İlçe Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.



AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayında gençlik kolları ve kadın kollarının çok önemli ve güzel işlere imza attıklarını belirterek, "Ana kadememizin öncülüğünde bereketli bir ramazan yaşadık. Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazan ayını geride bırakarak bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu içindeyiz." dedi.





Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de katılımcıların bayramını kutladı.





AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ise AK Parti teşkilatlarının her daim diri olduğunu anlatarak, "Biten her seçimin ardından bir sonraki için hazırlanırız. İnanıyorum ki kısa süre sonra yeni bir seçim hazırlığı başlayacak. Tüm İslam aleminin bayramını kutlarım." ifadesini kullandı.



AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen de katılımcıların bayramını kutlayarak, "Tüm halkımızın bayramını kutluyorum. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu





Bayramlaşma programına belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.







