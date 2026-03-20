Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Mustafa Gürkan Çelik (30) yönetimindeki 55 BMC 57 plakalı motosiklet, Yenimahalle Mahallesi Atakent Bulvarı'nda K.Y.K'nin (22) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Çelik, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

