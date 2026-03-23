Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Söz konusu adreslerdeki aramalarda 52 bin 206 sentetik ecza hapı ve 0,40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 5 zanlı gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.