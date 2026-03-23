Samsun'da 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı adreste yakalandı.
Giriş: 23.03.2026 - 16:03
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 8 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.'yı (42) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri