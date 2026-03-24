        Samsun'da ilaçlama sektörü için dernek kuruldu

        Samsun'da İlaçlamacılar Mesul Müdürler ve Uygulamacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 08:48 Güncelleme:
        Samsun'da ilaçlama sektörü için dernek kuruldu

        Samsun'da İlaçlamacılar Mesul Müdürler ve Uygulamacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu.

        Kentte ilaçlama alanında faaliyet gösteren sektör temsilcilerini bir araya getiren dernek, ilk toplantısını gerçekleştirerek çalışma hedeflerini paylaştı.

        İlaçlamacılar Mesul Müdürler ve Uygulamacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hayati Çelebi, gazetecilere, sektörde denetimin ve bilinçli uygulamaların artırılması gerektiğini söyledi.

        Sertifikasız ve ruhsatsız kişilere karşı mücadele edeceklerini belirten Çelebi, "Son zamanlarda Türkiye'de ölümler gerçekleşti. Burada 'pompacı' diye tabir ettiğimiz ve işi bilmeyen, ruhsatsız insanlarla mücadele etmek istiyoruz. Birinci görevimiz olarak bunu görüyoruz. Bu işin resmi olan firmalar tarafında yapılması gerektiğini düşünüyoruz. İnsanlarımızın sağlık açısından güvenli gıdalara ulaşmasını sağlamak için bu derneği kurduk." dedi.

        Bilinçsiz uygulamaların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkati çeken Çelebi, "İlaçlarımıza çok kolay ulaşılabiliyor. Halkımız ya da bu işi bilmeyen kişiler tarafından ulaşılan bu ilaçlar insan sağlığına zarar verebiliyor. Bilinçsiz kişiler tarafından yapılan ilaçlama zehirleyebiliyor." diye konuştu.

        Samsun Temizlik ve Hijyen Dayanışma Yardımlaşma Derneği Başkanı Nahit Albayrak da temizlik firmalarının ilaçlama hizmetini artık uzman kişilere yönlendirdiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        Ortadoğu'daki savaş ve Terörsüz Türkiye süreci gündemde
        Ortadoğu'daki savaş ve Terörsüz Türkiye süreci gündemde
        Arap ülkeleri müzakere için Trump'a baskı yapıyor iddiası
        Arap ülkeleri müzakere için Trump'a baskı yapıyor iddiası
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        2,3 milyon kişi iş arıyor
        2,3 milyon kişi iş arıyor
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Beşiktaş'ta gözler 3 kiralıkta!
        Beşiktaş'ta gözler 3 kiralıkta!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!

        Benzer Haberler

        Samsun'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
        Samsun'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
        Baldızını apartman koridorunda öldürüp, intihar etti
        Baldızını apartman koridorunda öldürüp, intihar etti
        Çizgiyle anlatılan 'kadın' teması sanatseverlerle buluştu
        Çizgiyle anlatılan 'kadın' teması sanatseverlerle buluştu
        Apartman girişinde dehşet: Baldızını öldüren şahıs intihar etti
        Apartman girişinde dehşet: Baldızını öldüren şahıs intihar etti
        Samsun'da köprü korkuluğuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Samsun'da köprü korkuluğuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Samsun'da içme suyu ana isale hattı patladı: "Su kesintisi yaşanacak"
        Samsun'da içme suyu ana isale hattı patladı: "Su kesintisi yaşanacak"