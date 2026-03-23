Samsun'da köprü korkuluğuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde köprü korkuluğuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 55 RZ 222 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu, Yalı Mahallesi Taflan mevkisinde köprü korkuluğuna çarptı.





İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü ile araçta bulunan B.B. yaralandı.



Yaralılar, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.





Sürücünün "yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yapması sonucu" kazanın meydana geldiği ifade edildi.



