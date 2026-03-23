Samsun'da baldızını silahla öldüren kişi intihar etti
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, tartıştığı baldızını silahla öldürdükten sonra intihar etti.
Hasan Aydın (52), eşi ile birlikte ziyarete gittiği Kökçüoğlu Mahallesi'ndeki kayınvalidesinin evinde baldızı Nigar Aslan (44) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Aydın, baldızına tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Nigar Aslan ile Hasan Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
