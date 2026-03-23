Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı
Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonlarında, 4 bin 529 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 5 zanlının üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı.
Aramalarda, toplam 4 bin 529 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.