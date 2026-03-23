Samsun'da "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E, gözaltına alındı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
