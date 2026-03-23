Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Terme Belediye Meclis Başkan Vekili Kemal Akbulut vefat etti

        Terme Belediye Meclis Başkan Vekili ve eski Ambartepe Belediye Başkanı Kemal Akbulut hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 20:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terme Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Akbulut, kalp krizi nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Akbulut'un vefat haberi dolayısıyla üzgün olduğunu ifade etti.

        Akbulut'un "yol arkadaşı" olduğunu vurgulayan Kul, şunları kaydetti:


        "O, benim için sadece bir çalışma arkadaşı değil, Ambartepe’den Kesikkaya’ya kadar o dağlarda vatan sevdasıyla atan nabzımızdı. Hastalık sürecinde dualarımızla yanındaydık ancak kaderin önüne geçemedik. Sana söz veriyorum Kemal Başkanım; o köylerde beraber kurduğumuz hiçbir hayali yarım bırakmayacak, emanetine sahip çıkacağız. Mekânın cennet, makamın âli olsun."

        Akbulut için yarın saat 11.30’da Terme Belediye binası önünde tören düzenlenecek.

        Akbulut'un cenazesi, öğle namazının ardından Terme Pazar Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ambartepe Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
