        Samsun'un Canik ilçesinde evlenecek dar gelirli çiftlere 20 bin lira destek

        Samsun'un Canik ilçesinde evlenecek dar gelirli çiftlere 20 bin lira destek verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, evlenecek dar gelirli çiftlere 20 bin lira destek sağlanması ve çiftlere evlilik öncesi aile okulu eğitimi verilmesine ilişkin iş birliği protokolü, Canik Kaymakamı Şeref Aydın ile Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı tarafından imzalandı.

        Aile kurumunun önemine yönelik toplumsal bilinç oluşturmayı amaçlayan destek programı kapsamında, evlenecek çiftlere nikah ücret desteği ve ev eşyası desteği de sunulacak.

        Sandıkçı, sosyal belediyecilik alanında ailelerin, öğrencilerin ve evlilik hazırlığı yapan gençlerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti. Güçlü aile yapısının güçlü toplum anlamına geldiğini vurgulayan Sandıkçı, "Canik'imizde sosyal belediyecilik alanında örnek projeleri hayata geçiriyor, ailelerimizin ve aile kurumu oluşturmak üzere yola çıkan gençlerimizin bütçelerine destek olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Sandıkçı, şunları kaydetti:


        "Canik'imizde evlenecek olan dar gelirli çiftlerimize 20 bin Türk lirası destek sağlıyoruz. Destek programımız çerçevesinde ayrıca çiftlerimizi evlilik öncesi aile okulu eğitimiyle buluşturacağız. 20 bin Türk lirası destek programımızla birlikte evlenecek olan çiftlerimizin nikah işlemlerini tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleştirmeye, ayrıca dar gelirli çiftlerimize ev eşyası desteği sağlamaya devam ediyoruz."

        Protokol imza törenine, Canik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Musa Öncül de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Osimhen'e Barça kancası!
        Osimhen'e Barça kancası!
        Keresteli cinayette karar açıklandı!
        Keresteli cinayette karar açıklandı!
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Sevgilisine ateş ederken araya giren kadını vurdu!
        Sevgilisine ateş ederken araya giren kadını vurdu!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Bernardo Silva harekatı!
        Bernardo Silva harekatı!
        1 milyon 110 bin liraya satıldı
        1 milyon 110 bin liraya satıldı
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali
        Altın için petrole bakın
        Altın için petrole bakın

        Benzer Haberler

        Asarcık'ta lise öğrencilerinden OMÜ'ye ziyaret
        Asarcık'ta lise öğrencilerinden OMÜ'ye ziyaret
        Nefes darlığı her zaman akciğer kaynaklı olmak zorunda değil
        Nefes darlığı her zaman akciğer kaynaklı olmak zorunda değil
        Ablayı darp iddiasına adli kontrol
        Ablayı darp iddiasına adli kontrol
        Samsun'da 3 ilçede narkotik operasyonu
        Samsun'da 3 ilçede narkotik operasyonu
        Bu ilçede evlenecek çiftlere 20 bin TL maddi destek
        Bu ilçede evlenecek çiftlere 20 bin TL maddi destek
        Husumetlisini tüfekle yaraladı
        Husumetlisini tüfekle yaraladı