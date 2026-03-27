Samsun'da 13 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E.G'yi saklandığı adreste yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

