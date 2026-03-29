Samsun'da aranan 2 hükümlü yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, haklarında 10 yıl ile 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan S.G. ile kasten yaralama suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.G'yi saklandıkları adreslerde yakaladı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.