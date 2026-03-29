Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından düzenlenen Yeşilay Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası Samsun'da sona erdi. İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki şampiyonaya 49 ilden 1388 sporcu katıldı. Şampiyonanın son gününde genç kadınlar final atışları yapıldı. Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası'na katılan Sakarya Yeşilay Spor Kulübü sporcusu Afra Betül Yenipazar Gençler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yeşilay Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Hayri Nuroğlu ödülleri takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.