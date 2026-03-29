"TUA Astro Hackathon" etkinliği Samsun'da sona erdi
Bilim ve teknoloji meraklısı gençlerin uzay alanındaki farkındalığını artırmak üzere Türkiye Uzay Ajansı (TUA) himayesinde düzenlenen "TUA Astro Hackathon" etkinliğinin Samsun etabı tamamlandı.
TUA Astro Hackathon'un Samsun ayağı, Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde Samsun Üniversitesi, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Valentura Teknoloji ve Yatırım AŞ ile Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) iş birliğinde gerçekleştirildi.
Samsun'daki etkinliğe 52 takımda 256 öğrenci katıldı.
Etkinlikte, Yörünge X takımı üçüncü, Evoart takımı ikinci, Spectraloop takımı ise birinci oldu.
Derece elde eden takımlara plaketleri protokol üyelerince takdim edildi.
