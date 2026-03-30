Vezirköprü'de jandarma baraj göllerinde denetim yaptı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekiplerince baraj göllerinde denetim yapıldı. Vezirköprü Kaymakamlığı koordinesinde görev yapan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Altınkaya ve Boyabat baraj göllerinde kontrol faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Ekiplerce Boyabat Baraj Gölü'nde gerçekleştirilen kıyı denetimi sırasında, Susuz mevkisinde amatör avcılık kurallarını ihlal ettiği belirlenen 4 kişiye işlem yapıldı. Söz konusu kişilere, Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında toplam 9 bin 424 lira idari para cezası uygulandı.

