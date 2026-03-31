Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun ve çevre illerde Kosova-Türkiye maçı dev ekranlardan izlendi

        Samsun, Çankırı, Çorum, Tokat ve Kastamonu'da vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalindeki Kosova-Türkiye müsabakasını dev ekranlardan takip etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 23:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki çadırın içerisinde kurulan dev ekranda müsabakayı izleyen vatandaşlar, milli takıma destek oldu.

        Ellerinde Türk bayrakları ile milli marşlar söyleyen Samsunlular, tezahüratlarda bulundu.

        - Çankırı

        Çankırı'da il merkezinde kent meydanına kurulan dev ekrandan maçı izlemeye gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağıyla milli takıma alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

        Karşılaşma öncesi İstiklal Marşı'nı büyük coşkuyla okuyan çok sayıda kişi, milli maçın heyecanını birlikte yaşadı.

        İl merkezinde etkili olan sağanağa rağmen vatandaşlar maçı dev ekrandan takip ederken, Çankırı Belediyesi tarafından vatandaşlara yağmurluk dağıtıldı.

        Ilgaz ilçesinde de kapalı pazar alanına kurulan dev ekranda vatandaşlar ellerinde Türk bayrağıyla A Milli Takıma destekte bulundu.

        - Çorum

        Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Barış Meydanı'na dev ekran kuruldu.

        Alanı dolduran taraftarlar, A Milli Takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

        CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Fatih Özüyağlı ve Ünsal Yeter ile siyasi partilerin temsilcileri de vatandaşlarla karşılaşmayı takip etti.

        - Tokat

        Tokat Belediyesi tarafından Hüseyin Akbaş Spor Salonu'na dev ekran kuruldu.

        Vatandaşlar salona gelerek A Milli Takımın maçını izledi, Türk bayraklarıyla milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

        - Kastamonu

        Kastamonu Belediyesi tarafından Kuzeykent Pazar yerinde dev ekran kuruldu.

        Karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı'nı hep birlikte okuyan vatandaşlar, maç boyu ellerinde Türk bayraklarıyla A Milli Takıma alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Benzer Haberler

