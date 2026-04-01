        Samsun ve Çankırı'da milli takım coşkusu yaşandı

        Samsun ve Çankırı'da A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesi coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2026 - 00:27 Güncelleme:
        Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda çadırdaki dev ekranda ellerinde Türk bayraklarıyla müsabakayı takip eden Samsunlular, milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup etmesiyle büyük sevinç yaşadı.

        Vatandaşlar, Tarkan'ın "Bir Oluruz Yolunda" şarkısıyla kutlama yaptı.

        Bazı vatandaşlar ise Türk bayraklarıyla donatılan araçlarıyla şehirde korna çalarak tur attı.

        Çankırı'da kent meydanındaki dev ekranda izlenen maçın ardından havai fişekli kutlama yapıldı.

        Türk bayrağıyla tezahürat yapan vatandaşlar, galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı.

        Bazı vatandaşlar da Türk bayrağı açarak araçlarıyla şehirde konvoy oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        A MİLLİ TAKIM, 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA!
