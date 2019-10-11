Samsun Sosyal Bilimler Lisesi Litvanya'da

Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi Erasmus+ Projemi ‘ICTYES!’ (Uluslararası Kültür Mirasları için Genç Kaşifler İş Başında) kapsamında 2 öğretmen ve 4 öğrenciden oluşan ekibiyle Litvanya’nın Kaunas şehrinde proje faaliyetlerine başladı.

Proje kapsamında ulusal ve uluslararası mirasları çalışan okul, Litvanya’da mimari miraslar üzerine bir dizi atölye çalışması ve sunular ve eğitim gezileriyle çalışmalarını sürdürüyor. 812 Ekim tarihleri arasında düzenlenen etkinlikten kültürel birikimlerini zenginleştirerek dönenmeyi planlayan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, çalışmalarına Türkiye’de mutfak miraslarıyla devam edeceklerini söyledi.

Okul Müdürü Hamza Sofuoğlu öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Okulumuzun proje okulu olması münasebetiyle ulusal ve uluslararası projeler üretmek, ortak olmak ve hayata geçirmek için sürekli ve yeni çalışmalar içinde olmak bizim için akademik başarı kadar önemlidir" dedi.

SAMSUN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:10

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