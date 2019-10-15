“OMÜ'de 3'ü 1 Arada” söyleşisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Damla Topluluğu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun iş birliğiyle “OMÜ'de 3'ü 1 Arada” konulu söyleşi yapıldı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşide konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Barış Pınarı Harekâtı’nda hayatlarını ortaya koyan askerlere başarılar dilediğini söyledi.



“Allah onları korusun”

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı “Barış Pınarı Harekâtı” ile ilgili duygu ve temennilerini de dile getiren Rektör Sait Bilgiç, “Bugün bizler rahat koltuklarımızda otururken, ülkemizin ve insanlığın menfaatlerini korumak adına, sınırın ötesindeki terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için hayatlarını ortaya koyan askerlerimize başarılar diliyorum. Allah onları korusun. Bizler de bu birlik ve beraberliğimizi sürdürelim. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Dün Futbol Milli Takımımız da attığı gol sonrası yapabilecekleri en güzel şeyi yaparak tüm askerlerimizi selamlamışlardı” dedi.

Milletin güç birliği yaparak Türkiye’yi geleceğe en güzel şekilde taşıması gerektiğini vurgulayan Rektör Sait Bilgiç, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.



“Değişim ve gelişim için insanın kendiyle baş başa kalıp düşünmesi şart”

Herkesin içinde doğduğu coğrafya ve kültürle hayata başladığına işaret eden Prof. Dr. Sinan Canan, “Biz insan olarak çevremizden gördüğümüzle besleniyoruz. Kendinizi neyle beslerseniz de ortaya o çıkıyor. Gülle beslerseniz gül, çöple beslerseniz çöp çıkıyor. Neye bakmayı seçersek de dünya öyle gözüküyor. Hiçbir şey yapmayıp sürekli şikâyet edersek de oturduğumuz yerde kalıyoruz. Ama bir niyet edip gayrete geldiğimizde de zor ama garip şeyler başarabiliyoruz. Bence insanın imtihanı budur. Şikâyet etmeye devam mı edeceğiz yoksa bir farklılık oluşturmaya mı çalışacağız” diye konuştu.



“Ciddi sayıda dost ve sevgi biriktirmişim”

Özgeçmişi hakkında bilgi vererek hayata çok erken yaşta başladığının altını çizen Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık ise, “Hep 5 puanlık birikimim varken 55 puanlık birikimler peşinde koştum. İş hayatımda da 10 liram varken 100 liralık işler yapmaya çalıştım. Spor hayatımda da hep zoru seçtim. Başkalarının gittiği yoldan gitmeyi beceremiyorum. Sonuçta belli bir yaşa geldiğimde görüyorum ki çok para biriktiremesem de ciddi sayıda dost ve sevgi biriktirmişim” şeklinde konuştu.

Günümüzde futbolun amatörlükten çıktığını ifade eden Başkan İsmail Uyanık, “Futbol bugün, mahalle arasında yapılan maçlardan büyük bir endüstriye döndü. Vasat bir futbolcunun bile ciddi para kazanabildiği bir dünyadayız. Spor en büyük tutkularımızdan biri haline geldi. Dün Milli Takımımız ülkemizde bir mutluluk rüzgârı estirdi. Samsunspor başarılı olduğu zaman ortak sevdalısı olan insanlara ciddi bir mutluluk veriyor. Yani futbol sadece bir futbol değildir” ifadelerini kullandı.

OMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Mehmet Okuyan da “İslam ve Akılcılık” başlıklı bir konuşma yaptı.

Konukların katılımcılardan gelen soruları cevaplamasının ardından söyleşi sona erdi.

Söyleşiye; OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

SAMSUN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:14

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