'Ladik Depremi' 76. yılında Samsun’da afet farkındalığı Vali Kaymak: “Alçıpanlarına bakılarak ev alınıyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Ladik Depremi' 76. yılında Samsun’da afet farkındalığı Vali Kaymak: “Alçıpanlarına bakılarak ev ...

İHA

'Ladik Depremi'nin 76. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Alçıpanlara bakılarak ev alınıyor. Taşıyıcı kolonlarından daha çok dış güzelliğine bakılıyor. Bina alırken ve yaparken mevzuata uyulması gerekiyor" dedi.

'Ladik Depremi' 76. yılında Samsun’da afet farkındalığı Vali Kaymak: “Alçıpanlarına bakılarak ev alınıyor"

'Ladik Depremi'nin 76. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Alçıpanlara bakılarak ev alınıyor. Taşıyıcı kolonlarından daha çok dış güzelliğine bakılıyor. Bina alırken ve yaparken mevzuata uyulması gerekiyor” dedi.
26 Kasım 1943 tarihinde Samsun’un Ladik ilçesinde 7.2 büyüklüğünde çok yıkıcı bir deprem oldu. Büyük kayıpların olduğu bu depremde, binaların yüzde 75’i, kamu binaları ve tarihi binalar tamamen yıkıldı. Deprem sonrası yangınlar çıktı ve ilave hasarlar meydana geldi, 2 bin 300’e yakın insan hayatını kaybetti, 5 bin kişi yaralandı. Bu depremin yıl dönümü vesilesiyle Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda bir dizi etkinlik düzenlendi.

“Alçıpanlarına bakılarak bina alınıyor"
Etkinlikte açıklamalarda bulunan Vali Osman Kaymak, “Hep şunu söylüyoruz: Depremler her an olabilir. Biraz önce aldığımız habere göre Arnavutluk’ta 6.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Buradan bütün kardeş Arnavutluk halkına geçmiş olsun diyorum. İnşallah fazla can kaybı olmaz. Türkiye toprakları deprem bölgesi. Her an deprem olabilir. Vatandaşları bu yönüyle uyarıyoruz. Deprem öldürmez, bina öldürür. Bina yapılırken jeolojik etütlerin çok iyi yapılması lazım. Binaların dışındaki alçıpanlarına bakılarak bina alınıyor. Taşıyıcı kolonlarından daha çok dış güzelliğine bakılıyor. Satın alacağımız binalara bu anlamda bu gözle bakmamız lazım ve evlerimizi de o yönde yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“AFAD Müdürlüğümüz bölgenin en etkili kurumlarından”
Deprem bilincinin uyanması ve aşılanması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini aktaran Vali Kaymak, “Biliyorsunuz 1943’te Ladik’te büyük bir deprem olmuştu. Bugün onun yıl dönümü. Biz de bu vesile ile hem ölmüşlerimizi anmak hem de deprem farkındalığı oluşturmak için bir etkinlik düzenledik. Burada bugün AFAD Müdürlüğü Sağlık Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü tarafından vatandaşları bilinçlendirmek için stantlar açıldı. Deprem simülasyon tırı, Kızılay araçları, yemek tırları ve İtfaiye Müdürlüğümüzün kurtarma ekipmanlarını gösteriyoruz ve çocuklarımız okullarından gelerek simülasyon aracında deprem anında nasıl davranacaklarını öğreniyor. İçişleri Bakanlığı bu seneyi Afetlere Hazırlık Yılı ilan etti ve bu ay da deprem sigortasına bilinç ve farkındalığı artırma ayı o anlamda da vatandaşlarımızı broşürlerimiz ile bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Deprem öldürmez, bina öldürür. Bunun bilincini vatandaşlarımıza verebiliriz inşallah. Japonya gibi ülkelerde de büyük depremler oluyor ancak insanlar hayatını sürdürüyorlar ve biz de inşallah onları yakalamak üzereyiz. İnşallah onları yakalamak üzereyiz çok ciddi hazırlıklarımız var yönetmeliklerimiz çok iyi değişti sadece vatandaşlarımızın ve bütün kurumlarımızın bu mevzuata uyarak dikkatli bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Bina alırken ve yaparken bu durumlara uymamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Afet anında olaylar koordinasyon tırından yönetilecek
AFAD Samsun İl Müdürü Levent Uçarlı, “Ladik’te 26 Kasım 1943 tarihinde 7.2 büyüklüğünde çok yıkıcı bir deprem yaşadık. Bu deprem sonucunda çok sayıda vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Samsun Valiliği başkanlığında bir farkındalık oluşturmak için bugün bir dizi etkinlik düzenlendi. Bildiğiniz gibi 2019 yılı Afete Hazırlık Yılı ilan edilmişti. Bu kapsamda da bugün Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlikler düzenliyoruz. Deprem simülasyon tırımız ve şu anda içerisinde bulunduğumuz afet koordinasyon tırımız burada. Herhangi bir afet durumunda her türlü haberleşmenin kapandığı zamanlarda bu koordinasyon tırımızda afeti Valimiz başkanlığında yöneteceğiz” diye konuştu.
Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan ve saat 16.00’ya kadar devam edecek etkinlikler kapsamında vatandaşlara simülasyon eğitimi, deprem eğitimi verilerek, AFAD, Kızılay, UMKE, İtfaiye Müdürlüklerince getirilen araç ve ekipmanlar tanıtılacak.

SAMSUN

26 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:16
  • YATSI 18:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 aileye eşya yardımı
YEREL HABERLER 3 aileye eşya yardımı
Kaymakam Keklik: “Samsun Üniversitesi şehrimize önemli katkılar sağlayacak” Rektör Aydın’dan İlkadım Kaymakamı’na ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Keklik: “Samsun Üniversitesi şehrimize ...
Minikler hem eğleniyor hem öğreniyor
YEREL HABERLER Minikler hem eğleniyor hem öğreniyor
Kadın girişimcilere e-ticaret eğitimi verildi
YEREL HABERLER Kadın girişimcilere e-ticaret eğitimi verildi
Uyku apnesi eşlerin arasını açıyor Uzm. Dr. Adem Dirican: “Uyku apnesi erkeklerde daha çok görülüyor”
YEREL HABERLER Uyku apnesi eşlerin arasını açıyor Uzm. Dr. Adem ...
Uyuşturucu ticaretine gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretine gözaltı
Samsun'da FETÖ operasyonunda 3 kişi adliyede
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ operasyonunda 3 kişi adliyede
Samsun'da otomobili ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobili ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Çarşamba’da Öğretmenler Günü kutlama programı
YEREL HABERLER Çarşamba’da Öğretmenler Günü kutlama programı
18 yaşındaki genç uyuşturucu içerken hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 18 yaşındaki genç uyuşturucu içerken hayatını ...
Rektör Bilgiç: “Öğretmenlerin kıymetini bilmeliyiz” OMÜ’de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması
YEREL HABERLER Rektör Bilgiç: “Öğretmenlerin kıymetini ...
Fındık ağaçları mevsimi şaşırdı Şubatta açması gereken püsküller kasımda açmaya başladı
YEREL HABERLER Fındık ağaçları mevsimi şaşırdı Şubatta açması ...
Keloğlan Samsunlu çocuklarla buluştu Samsun Piazza’da bir masal kahramanı
YEREL HABERLER Keloğlan Samsunlu çocuklarla buluştu Samsun Piazza’da ...
Samsun’da çocuklara akşam polikliniği hizmeti
YEREL HABERLER Samsun’da çocuklara akşam polikliniği hizmeti
İlkadım’da ‘Çöpte Yatan Servet’ projesi tanıtıldı İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Mırık: "Doğal varlıkların korunmasında tüm projelere destek vereceğiz”
YEREL HABERLER İlkadım’da ‘Çöpte Yatan Servet’ projesi ...
Atakum'da öğretmenlere anlamlı hediye
YEREL HABERLER Atakum'da öğretmenlere anlamlı hediye
Uzmanlardan 'prostat' uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanlardan 'prostat' uyarısı
Samsun meclisi 28 maddeyi kabul etti SASKİ Genel Kurulunda 11 madde kabul edildi Golf sahası devredildi Çarşamba’da alt yapı ile topyekun mücadele
YEREL HABERLER Samsun meclisi 28 maddeyi kabul etti SASKİ Genel ...
Samsun’da ‘Kadına şiddete hayır’ yürüyüşü
YEREL HABERLER Samsun’da ‘Kadına şiddete hayır’ yürüyüşü
Atakum’da kadın dayanışması etkinliği
YEREL HABERLER Atakum’da kadın dayanışması etkinliği
Terme'de sanayiciler yeni yer istiyor Başkan Kılıç: "Şehrimizde büyük firmalar yer sıkıntısından dolayı işlerini büyütemiyor, istihdam sağlanamıyor" "Terme Çayı yanındaki 600 dönümlük arazi sanayi olursa şehrimize girdisi 200 milyon TL olacaktır"
YEREL HABERLER Terme'de sanayiciler yeni yer istiyor Başkan Kılıç: ...
Yılport Samsunspor A.Ş. Başkanı Yıldırım: “Samsunspor’a Avrupa sözü verdim” Yılport Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım: “Avrupa’da takımlar alacağım”
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor A.Ş. Başkanı Yıldırım: ...
Başkan Demir, öğretmenlerle buluştu Başkan Demir: "Samsun'u Vizyonuna Kavuşturacağız"
YEREL HABERLER Başkan Demir, öğretmenlerle buluştu Başkan Demir: ...
TSO'da İnteraktif Pazarlama Zirvesi
YEREL HABERLER TSO'da İnteraktif Pazarlama Zirvesi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X