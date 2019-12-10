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Bu okul ’proje fabrikası’ gibi Geleceğin kaşifleri Samsun’da yetişiyor

İHA

Samsun'da bir okul'da eğitim gören ortaokul öğrencileri 'Kodladikkat' projesi kapsamında birçok teknolojik aleti hayatla buluşturuyor.

Bu okul ’proje fabrikası’ gibi Geleceğin kaşifleri Samsun’da yetişiyor

Samsun’da bir okul’da eğitim gören ortaokul öğrencileri ’Kodladikkat’ projesi kapsamında birçok teknolojik aleti hayatla buluşturuyor.
Samsun Ladik ilçesinde bulunan Tayyar Mehmet Paşa Ortaokulu öğrencileri, Bilişim Teknolojileri öğretmeni Caner Severcan öncülüğünde günümüzde birçok işe yardımcı olabilecek ve öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlayabilecek nitelikte teknolojik aletler üretiyor. Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Kodlasam’ projesinin alt dalı olan ’Kodladikkat’ projesi kapsamında öğrenciler hayal ettikleri bir ürünü mikro cip kullanarak ve onu kodlayarak şu ana kadar 22 proje tasarladılar.

Günlük hayatı kolaylaştırıyorlar
Öğrencilerin yapmış olduğu sempatik çöp kovası, tak kullan akıllı priz, robotik el, akıllı saksı, çevir kazan projeleri gibi çok sayıda tasarım, insanların günlük hayatta ve eğitim hayatındaki işleri kolaylaştırabilecek nitelikte. Projesi hakkında bilgi veren 6. sınıf öğrencisi Ali Kayra Aktaş, "Geliştirdiğim bu kod ile ’akıllı saksı’ projesi yaptım. Örneğin 1 hafta eviniz uzaktan kalacaksınız. Evinizde ki bitkiler bu süreçte kurumuş oluyor. Ben de toprağın içine koyduğum sensör ile nemini ölçüyorum ve nemi belli bir yüzdenin altına inince yanında bulunan hortumlar ile toprağı su atıyor. Bu süreçte bitkiler ölmemiş oluyor" dedi.
Robotik el adlı proje yapan Recepcan Özeren, "Projemde bir çok farklı sensör kullandım. Bu sensörler uyarı aldığında her bir farklı parmak harekete geçiyor. Projemin amacı el ile dokunamadığımız asit bazlı maddelerin işlerinde olsun veya meyve toplama aracı olarak da kullanılabilir" diye konuştu.

"Yerli bilgisayarlarını, işletim sistemlerini ve işlemcilerini geliştirmemiz kısa zamanda mümkün olabilir"
Bu tür projelerin öğrencilerin gelişmesi açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan Bilişim Teknolojileri öğretmeni Caner Severcan ise, "Yapay zekayı konuştuğumuz 21. yüzyılda ülkemizde teknolojik üretimin geliştirilmesi, yerel otomasyon sistemlerin kullanılması ve uluslararası pazarda yer bulması ekonomik ve teknolojik anlamda kalkınmamız açısından önem arz etmektedir. Ayrıca küçük yaşlardan itibaren eğitimde basit devreler kurarak ve bu devreleri algoritma kullanarak kodlaması ilk etapta kendi problemini çözebilen bireylerin yetişmesine olanak sağlayacaktır. Buna benzer eğitimler devam ettiği sürece yerli bilgisayarlarını, işletim sistemlerini ve işlemcilerini geliştirmemiz kısa zamanda mümkün olabilir” şeklinde konuştu.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı ’Kodlasam’ projesi Samsun’un birçok ilçesinde faaliyet göstermeye devam ediyor. Arduino ismi verilen bir mikroişlemcinin öğrenciler tarafından kodlanarak, basit devrelerden gelişmiş projelere tasarlamaya kadar giden bu yolda birçok projeler oluşturuldu. 2018 yılının Şubat ayında açılan ’Kodladikkat’ atölyesinde şu ana kadar 41 öğrenci faydalandı. Bu süreçte öğrenciler 22 proje tasarladı. Öğrenciler proje üretmeye devam ediyor.

SAMSUN

10 Aralık 2019 Salı

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