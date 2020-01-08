Alaçam Müftüsü Bal göreve başladı

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Samsun'un Alaçam İlçe Müftülüğüne atanan Orhan Bal göreve başladı.

Alaçam Müftüsü Mehmet Süsün'ün Erzincan Müftü Yardımcılığına atanmasının ardından yerine tayin edilen Orhan Bal göreve başladı. 1975 tarihinde Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğan evli ve iki çocuk babası Müftü Bal, 2000 yılında Samsun İlahiyat Fakültesinden, 2003 yılında Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen İhtisas Kursundan mezun oldu. 2004 yılında Van Başkale Vaizliğine atandı. 20102013 Artvin Şavşat İlçe Müftülüğü, 20132014 Giresun Yağlıdere İlçe Müftülüğü görevini yaparken 20142019 yılları arasında Almanya'nın Münih kentinde din görevlisi olarak görev yaptı.

SAMSUN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:22

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