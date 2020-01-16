Odun yüklü kamyonet ağaca çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’da odun yüklü kamyonetin yoldan çıkarak ağacı çarptığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, ÇarşambaAyvacık karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba istikametine ilerleyen Hayrettin M.’nin kullandığı 55 HK 014 plakalı odun yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alanda bir ağaca çarptı. Aracın ön kısmının hurdaya döndüğü kazada sürücü Hayrettin M. ile Hüseyin S. ve Hüseyin A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldıktan sonra ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin S.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

SAMSUN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:37

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.