TCG Batıray Denizaltısı Samsun’da

Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında TCG Batıray Denizaltısı liman ziyareti gerçekleştirmek üzere Samsun'a geldi.
Samsun'a gelen TCG Batıray (S349) isimli denizaltı akşam saatlerinde limana demir attı. 7 Şubat'a kadar Samsun’da bulunacak denizaltı, 4 Şubat Salı günü 10.00–12.00 ve 13.3017.00 saatlerinde, 05 Şubat Çarşamba günü 10.0012.00 ve 13.3017.00 saatlerinde 6 Şubat Perşembe günü 10.0012.00 ve 13.3017.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.
SAMSUN
03 Şubat 2020 Pazartesi
- İMSAK 06:10
- GÜNEŞ 07:38
- ÖĞLE 12:53
- İKİNDİ 15:34
- AKŞAM 17:59
- YATSI 19:21