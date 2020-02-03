TCG Batıray Denizaltısı Samsun’da

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Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında TCG Batıray Denizaltısı liman ziyareti gerçekleştirmek üzere Samsun'a geldi.

Samsun'a gelen TCG Batıray (S349) isimli denizaltı akşam saatlerinde limana demir attı. 7 Şubat'a kadar Samsun’da bulunacak denizaltı, 4 Şubat Salı günü 10.00–12.00 ve 13.3017.00 saatlerinde, 05 Şubat Çarşamba günü 10.0012.00 ve 13.3017.00 saatlerinde 6 Şubat Perşembe günü 10.0012.00 ve 13.3017.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.

SAMSUN 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:10

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İKİNDİ 15:34

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