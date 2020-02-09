Samsun kara teslim Araçlar yolda kalırken, gençler ve çocuklar karın keyfini çıkarttı Sabah kartpostallık görüntüler oluştu

Terk etti diye yaktı: Çok sevdiğim için yaptım

– Samsun’da Cumartesi gecesi başlayan kar şehri etkisi altına aldı. Araçların birçoğu yolda kalırken, gençler ve çocuklar ise karın keyfini oynayarak çıkarttılar.

Cumartesi günü başlayan yoğun kar yapışı şehri etkisi altına alarak bembeyaz bir örtü içerisine aldı. Yolların kar tutmasıyla birlikte araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar yolda kalan araçları iterek, hareketlenmelerini sağladılar. Çocuklar ve gençler ise kar topu oynayıp, kaydılar. Şoförler ise buz tutan yollarda gitmekte zorluk çektiler.

Hiç durmadan yağan kar, sabah saatlerinde ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çeşmeler buz tutarken, oyun parkları, bahçeler, caddeler ve yollar ise beyaza bürünerek, eşsiz bir güzellik ortaya koydular.

Samsun’da Ladik merkeze 54 santim kar yağarken, Çarşamba Havalimanı’na ise 10 santim kar yağdı. Birçok ara sokak kar nedeniyle trafiğe kapanırken, ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

SAMSUN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:05

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