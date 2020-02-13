Çatıdan düşen şahıs ölümden döndü

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Samsun'da tek katlı evin çatısından düşen bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Kibarlar Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı evinin çatısına çıkarak güneş enerjisini tamir etmek isteyen Metin T.(55) yere düştü. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Metin T. tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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