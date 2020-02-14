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Başkan Özdemir: “Sendikal faaliyetleri önemsiyor ve destekliyoruz”

İHA

– Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, sendikal faaliyetleri önemseyip, desteklediklerini söyledi.

Başkan Özdemir: “Sendikal faaliyetleri önemsiyor ve destekliyoruz”

– Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, sendikal faaliyetleri önemseyip, desteklediklerini söyledi.
Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BemBirSen) Samsun Şubesi tarafından Havza’da üyelerine yönelik istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda Havza Belediyesi BemBirSen işyeri temsilcisi değişikliği gerçekleştirildi. Havza Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantının ilk bölümüne kısa süre sonra emekliye ayrılacak olan BemBirSen Havza Belediyesi İşyeri Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu görevi Hüdai Baltacı’ya devretti.
Toplantıya katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, her zaman çalışanların yanında olduğunu ifade ederek, “Belediye olarak sendikal faaliyetleri önemsiyor ve destekliyoruz. Sizlerin çalışma koşullarına sağlayacağımız katkının halkımıza hizmet olarak döneceği bilinci ile hareket etmekteyiz. Sayın Halkla İlişkiler Müdürümüz Ömer Faruk Çöerkçioğlu’na bunca yıl sendika ile olan iyi ilişkilerimizde göstermiş olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor, İşyeri Temsilcisi olarak belirlediğiniz Hüdayi Baltacı kardeşimize de görevinde başarılar diliyorum” dedi.
BemBirSen Havza Belediyesi İşyeri Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu ise 14 yıldır sendikada görev aldığını belirterek, Hüdai Baltacı’ya başarılar diledi. BemBirSen Havza Belediyesi İşyeri Temsilcisi olarak belirlenen Hüdai Baltacı ise kendisine duyulan güvene layık olmak için çalışacağını ifade etti.
Konuşmaların ardından BemBirSen Havza Belediyesi İşyeri Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu’na Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Bem Bir Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli tarafından hizmetlerinden ötürü plaket takdim edildi.
Havza Belediye Başkanı Özdemir’in toplantıdan ayrılmasının ardından başlayan toplantının ikinci bölümünde konuşan BemBirSen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli sendikal faaliyetler hakkında sendika üyelerine bilgiler vererek; “Bu yıl sendika olarak Ramazan ayında iftar yemeği vermekten ise sizler adına ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gıda yardım paketleri yaptıracağız. Yine sendika olarak anlaşmalı olduğumuz bir hukuk bürosu avukatları sizlere gerek iş gerekse adli konularda danışmalık hizmeti verecek. Ayrıca sendika üyesi olarak sizleri ücretsiz olarak 10 bin liralık hayat sigortası, 15 bin liralık ferdi kaza sigortası yaptırmakta. BemBirSen olarak tüm üyelerimizin yanındayız. Bunlara ilave olarak sözleşmeli kardeşlerimizin kadroya alınması içinde mücadelemiz devam etmekte. Konu ile ilgili dosyamızı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sunduk” diye konuştu.
Konuşmanın ardından sendika üyelerinin talep, görüş ve önerileri dinlendi. Toplantıya ayrıca Havza Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Şube Müdürlüğü, SASKİ Şube Müdürlüğü ve itfaiye amirliği işyeri temsilcileri ile sendika üyeleri katıldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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