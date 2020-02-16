Lider Samsunspor’a havalimanında meşaleli karşılama

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– Samsunspor taraftarları, zorlu Manisa FK deplasmanından 3 puanla dönen Samsunspor kafilesini Çarşamba Havalimanı'nda meşalelerle karşıladı.

Cumartesi günü deplasmanda Manisa Futbol Kulübü’nü 31 yenen Samsunspor bugün kente döndü. 16.10’da Samsun’a gelen kırmızıbeyazlıları, Çarşamba Havalimanı’nda taraftarlar meşalelerle karşıladı.

Havalimanı çıkışında bekleyen taraftarlar, oyuncuların takım otobüsüne bindiği sırada meşale yaktı. Teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, “Alemin kralı geliyor” “Hani o kırmızıyla beyaz çubuklu forma” tezahüratında bulundu.

Karşılamanın ardından taraftarlar havalimanından ayrılan takım otobüsüne Nuri Asan Tesisleri'ne kadar korna sesleriyle eşlik etti.

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