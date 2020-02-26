İÇGİAF ve KARGİF bölgesel kalkınma için iş birliği yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İÇGİAF ve KARGİF bölgesel kalkınma için iş birliği yaptı

İHA

Bölgesel kalkınmaya destek için İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu (İÇGİAF) ile Karadeniz Genç İşadamları Federasyonu (KARGİF) bir araya geldi. İki büyük federasyon, bölgelerindeki iş insanlarının potansiyelini arttırma noktasında iş birliğine gitme kararı alırken Samsun Valisi Osman Kaymak ve Belediye Başkanı Mustafa Demir'den de federasyonlara tam destek geldi.

İÇGİAF ve KARGİF bölgesel kalkınma için iş birliği yaptı

Bölgesel kalkınmaya destek için İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu (İÇGİAF) ile Karadeniz Genç İşadamları Federasyonu (KARGİF) bir araya geldi. İki büyük federasyon, bölgelerindeki iş insanlarının potansiyelini arttırma noktasında iş birliğine gitme kararı alırken Samsun Valisi Osman Kaymak ve Belediye Başkanı Mustafa Demir’den de federasyonlara tam destek geldi.
İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu (İÇGİAF) Başkanı Fatma Semiz ve federasyon üyesi iş insanları, Karadeniz’in en önemli büyükşehirlerinden Samsun’da önemli temaslarda bulundu. Dernekler arası iletişimi geliştirmek ve iki bölgenin ticaretini kuvvetlendirmek amacıyla hareket eden İÇGİAF heyeti, KARGİF’in Başkanı Yavuz Selim Muratoğlu önderliğinde Karadenizli iş insanlarıyla bir araya geldi. İki bölgenin ticari iş birliğini amaçlayan ziyaretlere Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da destek verdi.
Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i de makamında ziyaret eden heyet bölgenin mülki amirlerinden tam destek aldı. Karadeniz Bölgesi’nin potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, derneklerin çatı kuruluşları İÇGİAF ve KARGİF’in iş birlikteliğinden mutlu olduğunu, federasyonlara katkı noktasında tam destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.
Belediye Başkanı Mustafa Demir de sanayi ve tarım noktasında bölgenin büyümesini sürdürdüğünü, yapılacak her türlü yatırım için tüm kolaylıkları göstereceklerini ifade etti.
Endüstri 4.0 dönüşümünün yaşanmasıyla ticaretin yeniden şekillendiği belirten İÇGİAF Başkan Fatma Semiz ise, “Öncelikle iş birliği noktasında bizlere desteklerini esirgemeyen Samsun Valimiz Osman Kaymak’a ve Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e çok teşekkür ederiz. Federasyon olarak zorlaşan rekabet şartları sonucunda iş insanlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. İÇGİAF olarak KARGİF ile üretimden sağlığa, turizmden sanayiye kadar birçok sektörde işbirliğine hazırız. Amacımız iki bölge arasındaki ticari hacmi geliştirmek. İç Anadolu Bölgesi ile ticarette önemli bir kavşak olan Karadeniz Bölgesi’ndeki iş insanlarının güçlerini birleştirerek ekonomiye büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu iş birliği küresel pazarlarda bizlere yeni kapıların açılmasına imkan sağlayacaktır” dedi.
İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu ile Karadeniz Genç İşadamları Federasyonunun Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyaretlerine; Samsun, Giresun, Ordu, Bartın, Bulancak, Yomra, Fatsa, Çarşamba, Bafra ve Terme dernek başkanları da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

19 Mayıs’ta otopark sorununa neşter 19 Mayıs Belediyesinden yeni otopark alanları
YEREL HABERLER 19 Mayıs’ta otopark sorununa neşter 19 Mayıs ...
Uyuşturucu şüphelisi: Hapları çöpte bulup, ağrı kesici sandığım için aldım
YEREL HABERLER Uyuşturucu şüphelisi: Hapları çöpte bulup, ağrı ...
Dijital Öğrenme Yolları ve Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı
YEREL HABERLER Dijital Öğrenme Yolları ve Sosyal Medyanın Doğru ...
Öğrencilere gıda ve su hijyeni eğitimi
YEREL HABERLER Öğrencilere gıda ve su hijyeni eğitimi
Samsun’da 8 bin 448 çift evlendi, 2 bin 254 çift boşandı Evlenenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,3 azalırken, boşananların sayısı ise yüzde 5 arttı
YEREL HABERLER Samsun’da 8 bin 448 çift evlendi, 2 bin 254 çift ...
SAMÜ’de ‘onur’ günü SAMÜ’de başarılı öğrencilere ‘onur belgeleri’ verildi Rektör Aydın: “Her başarı ödüllendirilmeli”
YEREL HABERLER SAMÜ’de ‘onur’ günü SAMÜ’de başarılı öğrencilere ...
4 gündür haber alınamayan doktor, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 4 gündür haber alınamayan doktor, evinde ölü bulundu
Samsun'da uyuşturucu imalathanesi operasyonunda 3 kişi daha adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu imalathanesi operasyonunda 3 ...
Öğrenciler davulla maniyle kitap topladı
YEREL HABERLER Öğrenciler davulla maniyle kitap topladı
Evde çıkan yangında yanarak yaralanan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evde çıkan yangında yanarak yaralanan kadın hayatını ...
483 gram bonzai ile yakalandı
YEREL HABERLER 483 gram bonzai ile yakalandı
Hamile sanılan kadının karnından 11 kilo ur çıktı
YEREL HABERLER Hamile sanılan kadının karnından 11 kilo ur çıktı
Samsun'da uyuşturucu imalathanesi operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu imalathanesi operasyonu: 5 ...
Bar önündeki silahla yaralama olayının şüphelisine gözaltı
YEREL HABERLER Bar önündeki silahla yaralama olayının şüphelisine ...
Muhtarlardan bin kitap bağışı Hedef 25 bin kitap
YEREL HABERLER Muhtarlardan bin kitap bağışı Hedef 25 bin kitap
Kamyonet hırsızlığına gözaltı
YEREL HABERLER Kamyonet hırsızlığına gözaltı
Samsun Şehir Hastanesinde önemli gelişme Şehir hastanesi projesi kesinleşti Oruç: “İlimizi sağlık turizminde önemli bir noktaya taşıyacak”
YEREL HABERLER Samsun Şehir Hastanesinde önemli gelişme Şehir ...
İlkadım Belediyesi THM Korosundan unutulmaz konser
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi THM Korosundan unutulmaz konser
800 derecelik enjeksiyon makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER 800 derecelik enjeksiyon makinesine sıkışan işçi ağır ...
Türkiye'de en çok deniz çöpü, Samsun'dan çıktı
YEREL HABERLER Türkiye'de en çok deniz çöpü, Samsun'dan çıktı
Organize sanayi sitesinde iş kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Organize sanayi sitesinde iş kazası: 2 yaralı
Seyir halindeki kamyonet alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki kamyonet alev aldı
800 derecelik enjeksiyon makinesine sıkışan işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER 800 derecelik enjeksiyon makinesine sıkışan işçi ağır ...
Park halindeki motosiklet çalındı
YEREL HABERLER Park halindeki motosiklet çalındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X