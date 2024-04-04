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        Bafra'da huzurevi sakinlerine trafik eğitimi verildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde huzurevi sakinlerine, jandarma tarafından trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 16:07 Güncelleme: 04.04.2024 - 16:09
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        Bafra'da huzurevi sakinlerine trafik eğitimi verildi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde huzurevi sakinlerine, jandarma tarafından trafik eğitimi verildi.

        Jandarma trafik ekipleri, Bafra Kaymakamlığı 75. Yıl Huzurevi'nde yaşayan bireylere, kara yolunda yaya olarak uyulması gereken kuralları anlattı.

        Ekipler, kara yolunda geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, gece yolda yürürken yapılması gerekenler, yolcu olarak araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi verdi.

        Trafik eğitimlerinin devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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