Bafra'da huzurevi sakinlerine trafik eğitimi verildi

Ekipler, kara yolunda geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, gece yolda yürürken yapılması gerekenler, yolcu olarak araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi verdi.

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