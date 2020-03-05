Dekan Terzi: "Bu beyaz üniformayı hiçbir zaman kirletmeyin" OMÜ Hemşirelik Bölümü öğrencileri üniformalarını giydi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri fakültesi Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencileri akademik dönem kapsamında üniformalarını giydi. Törende öğrencilere seslenen Dekan Prof. Dr. Murat Terzi, "Sizlerden ricam bu beyaz üniformayı hiçbir zaman kirletmemenizdir" dedi.

Atatürk Kongre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen tören Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özen Kulakaç, öğretim üyeleri, bölüm öğrencileri ve ailelerinin katılımı ile gerçekleşti. Tören Hemşirelik Bölümü Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Ercan Tunç ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin müzik dinletisi ile başladı.

Dinletinin ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi öğrencilerin yeni akademik yılını ve üniforma giyiş törenini kutladı. Terzi yaptığı konuşmada, “Giydiğiniz üniformanızı inşallah dört yılın sonunda mezuniyet töreni ile taçlandırmak nasip olur. Sizlerden ricam bu beyaz üniformayı hiçbir zaman kirletmemenizdir. Sizleri kutluyor ve hepimize hayırlı bir yıl olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özen Kulakaç ise konuşmasında, hemşirelik mesleği ve üniformanın tarihsel gelişimine vurgu yaparak ikonikleşen hemşire üniformasının değerinden bahsetti. Kulakaç, “Zor günlerden geçiyoruz, bu zor günlerde bizler şehitlerimiz sayesinde güvende çalışıyor ve yaşıyorsak bu üniformanın hakkını vermeliyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 114 1. sınıf öğrencisi tarihin ilk hemşiresi Florence Nightingale’den mesleğe başlangıç ışığını almak üzere sahneye çıktı.

Tören öğrencilere karanfil dağıtımı ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.