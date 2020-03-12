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Psikolog Soğancı: "Salgın hastalıklar, insanların küresel korku yaşamalarına neden oluyor"

İHA

Uzman Klinik Psikolog Dila Soğancı, salgın hastalıkların, insanların küresel korku yaşamalarına yol açtığını söyledi.

Psikolog Soğancı: "Salgın hastalıklar, insanların küresel korku yaşamalarına neden oluyor"

Uzman Klinik Psikolog Dila Soğancı, salgın hastalıkların, insanların küresel korku yaşamalarına yol açtığını söyledi.
Medicana Samsun Hastanesinden Uzman Klinik Psikolog Dila Soğancı, "Tüm insanlık tarihi boyunca insanlar çaresi bulunamayan ve yaşam tehdidi oluşturan hastalıklardan hep korkar olmuştur. Son dönemin ise en korkulan salgını, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid19 adı verilen hastalığa yol açan corona (korona) virüsü salgınıdır. Virüs 100'den fazla ülkeye yayılırken ilk başta ülkemizde görülmemiş olmasına rağmen, insanları psikolojik açıdan son derece olumsuz etkilemeyi başarmıştır" diye konuştu.
Krizlerin beklenmedik bir anda ortaya çıkarak, bir takım olumsuz etkiler oluşturduğunu dikkat çeken Psikolog Dila Soğancı, şöyle devam etti: “Sağlık Bakanımızın yaptığı açıklamadan sonra, insanlar panik yaşayarak, var olan kriz psikolojileri olumsuz yönde oldukça etkilenmiştir. Sosyal medyada üzerinden doğruyanlış birçok bilgi ile bireyler korku, panik, stres ve endişe yaşarken uyku ve beslenme problemleri, bunun yanında obsesif düşünceler ve fobiler oldukça fazla görülen ruhsal rahatsızlıklar haline gelinmiştir. Kişiler yaşanan salgından kendilerini korumak adına toplu ortamlarda bulunmama, toplu taşıma kullanımından kaçınma davranışları sergilerken, günlük yaşam ritüellerine ve işlerine odaklanmakta zorluk yaşadıklarını görmekteyiz.”

Paniğe kapılmak mı, sakin kalmak mı doğru?
Psikolog Dila Soğancı, şu bilgileri verdi: “Yaşanılan salgın hastalık sonucunda kişilerin yaşadığı korku ve kaygı kişileri sağlık konusunda bilinçlenmesine neden olurken kişilerin kendilerini koruması adına alınacak önlemler hakkında da bilgi sahibi olunmasını sağlamıştır. İnsanoğlunu en çok ürküten ve baş etmekte zorlandığı şeyin belirsizlik olduğunu düşünürsek, tedavinin bulunamaması, her geçen gün dünyada ölümlerin oluşu, ülkemizde görülmüş oluşu kişide ölüm korkusuna neden olabiliyor. Psikolojik sağlığımızı koruyabilmek adına yaşanan salgın hastalığa karşı farkındalık oluşturulması gerekmektedir. İlk olarak panik halinden çıkarak, belirsizliklere odaklanmadan, yaşanan durumu kabul edip, günlük ritüellerimizi bozmadan önlemler almamız gerekmektedir. Eğer kaygınız, panik halinizin üstesinden gelemiyorsanız, duruma yönelik fobiler oluştuysa bir uzmana başvurulması gerekmektedir. Korku Bulaşıcıdır! Bilmediğimiz şeyden her zaman korkarız. Sosyal hayatta konu hakkında herkes bir korkusunu veya kaygısını paylaşırsa kişilerin yaşadığı korku ve kaygı artmış bir şekilde bulundukları ortamdan ayrılırlar. Virüs geldi gelecek korkusuyla kişilerin yaşadıkları panik durumu, kendilerini çaresiz ve çıkmazda hissetmelerine neden olduğu bilinmektedir. Bu duygu durumunu azaltabilmek adına, günlük hayatımızda yaşanan salgın konusunun azaltılması, sağlıklı ve güvenilir sitelerden bilgi alınması, salgına karşı bireysel önlemlerin alınması etkili olacaktır. Hastalık hastası (hipokondriazis) ve ya obsesifkompülsif bozukluk tanısı alan bireylerin hastalığa yakalanma ihtimalini çok az dahi arttırabilecek her tür durum ve mekândan fobik bir şekilde kaçınma eğilimi görmek oldukça mümkündür. Kişinin zihnine hakim olmaya çalışmasıyla ilerleyen süreçlerde, iş, aile, romantik ve sosyal ilişkilerinde sorun yaşamasını kaçınılmasıyla, kişinin yaşam kalitesi düşmekte ve paralel depresyon gibi ikincil psikolojik rahatsızlık yaşıyor olunuyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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