Oto galeride silahla yaralama olayına 5 yıl 10 ay hapis cezası

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Samsun’un Bafra ilçesinde oto galeride silahla yaralama olayını gerçekleştiren şahsa 5 yıl 10 hapis cezası verildi.

18 Nisan 2018 tarihinde SamsunSinop karayolu Toskoy Kavşağı'nda bulunan bir oto galeride meydana gelen olayda, oto galeriye gelen Şenol D. (54) isimli şahıs galerinin yazıhanesinde bulunan Hasan D. adlı kişiye silahla ateş ederek sol diz kapağından yaralamıştı. Olay sonrası kaçan Şenol D. daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı cezaevine gönderilmişti. Daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Şenol D. 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Cezası kesinleşen Şenol D. Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak Bafra Adliyesindeki işlemlerin Ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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