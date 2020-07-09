Obezite cerrahisi ile diğer hastalıklarından da kurtuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Obezite cerrahisi ile diğer hastalıklarından da kurtuldu

İHA

Obezite cerrahisi ile diğer hastalıklarından da kurtuldu

Samsun'da yaşayan 53 yaşındaki Mehmet Kaya, geçirdiği obezite operasyonu sonrası diğer hastalıklardan da kurtuldu.
Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Obezite; vücut sistemleri (endokrin sistem, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, deri, genitoüriner sistem, kas iskelet sistemi) ve psikososyal durum üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerden dolayı pek çok sağlık problemlerine neden oluyor.

Diğer hastalıklarından da kurtuldu
Bu sağlık sorunlarından şeker, tansiyon, uyku apnesi gibi birçoğunu yaşayan 53 yaşındaki Mehmet Kaya, bir yıl önce Büyük Anadolu Hastaneleri doktorları, Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş tarafından başarılı bir obezite operasyonu geçirdi. Kaya, obeziteye bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklardan da kurtuldu. Yaşadığı süreci anlatan Mehmet Kaya, "Diyet ve spor yapıyor fakat fazla kilolarınızdan kurtulamıyorsanız bunun cerrahi tedavisinin de olduğunu unutmayın. Obezite cerrahisini düşünüp çekinen varsa patlama riski var, yok o var bu var yapamam olmaz, korkan varsa devamlı ameliyatı öteleyen varsa hiç durmasınlar gelsinler bir an önce Dr. Volkan Kınaş bu tedavi de uzman bir isim” açıklamasında bulundu.

“Yaşam şeklim değişti”
Kaya şöyle devam etti: “Volkan Kınaş hocamızla tanışma hikayemiz bir yıl önce oldu. Bu ameliyattan korktuğum için hep kaçtım ama bunun yanında hastalıklarımdan kaçamadım, sürekli sorunlar yaşadım. Bugün tam bir yıl oldu, ameliyat oldum ve bitti. Şeker, tansiyon, uyku apnesi bunların hepsinden kurtuldum ilaç kullanmıyorum şu anda ve 64 kilo verdim hayaldi gerçek oldu.
Yeniden doğmuş gibi hissediyorum kendimi. Yeni bir hayat tamamen davranışlar değişiyor yaşam şekli değişiyor. Büyük Anadolu Hastanelerinde ameliyat olmaya karar verdiğimde Volkan Bey ile konuştuktan sonra girişten taburcu olduğum ana kadar tüm personelin yakın ilgi ve alakasıyla süper derecede memnun oldum kaldım. Ben bu yakın ilgiyi anlatamam hepsi çok iyiler yardımsever ve güler yüzlüler tavsiye ediyorum."

“Sağlığınızı ertelemeyin”
Obezitenin tedavisinin olduğunu belirten Opr. Dr. Volkan Kınaş, Mehmet Kaya isimli hastaya yapılan operasyon hakkında bilgi verdi. Kınaş, "Biz burada hastalarımızda birlikte büyük bir aileyiz. Mehmet Bey de bu ailenin bir yıl önce parçası oldu. Kendisiyle hikayemizi yazmaya başladığımızın üzerinden tam 1 yıl geçti. Bize bugün muhteşem bir sürprizle geldi. Bizimle de bir yılı doldu malum izine çıktık geri geldik. Bugün şevkle önümüze de ki bir yıla bakacağımızı düşünürken daha büyük bir heyecan ile önümüzdeki bir yıla başlamış olduk. Mehmet abi bizi mutlu etti. Bu işi neden yaptığımızı bize bir kere daha hatırlattı. Böyle sağlığına kavuşan kendisini tekrar yeniden doğmuş gibi hisseden hastalarımızı gördüğümüzde mutlu oluyor, keyif alıyoruz. Bu tedaviyi düşünenler hiç korkmasına gerek yok. Hastalarımıza bizler detaylı bilgileri veriyoruz. Daha sonrasında zaten bir aile gibi oluyoruz. Onların takiplerini bırakmıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi sağlığınızı sakın ertelemeyin, tedavinizi mutlaka olun. Güzel sözleri için bizde Mehmet Kaya abimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Yöresel Ürünler Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri" iptal
YEREL HABERLER "Yöresel Ürünler Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan ...
YEDAŞ’tan 2020 yılında 320 milyonluk yatırım hedefi
YEREL HABERLER YEDAŞ’tan 2020 yılında 320 milyonluk yatırım hedefi
Büyükşehir Belediyesi’nin 3 projesine hibe desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nin 3 projesine hibe desteği
OMÜ'de online mezuniyet OMÜ Çevre Mühendisliği Bölümü diploma töreni online yapıldı
YEREL HABERLER OMÜ'de online mezuniyet OMÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ...
Zabıtadan eş zamanlı denetim
YEREL HABERLER Zabıtadan eş zamanlı denetim
Genç kadın uyuşturucu ticaretinden serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Genç kadın uyuşturucu ticaretinden serbest bırakıldı
Atakum-Amasya kadın dayanışması Atakumlu ve Amasyalı kadınlar üretimde güç birliği yapacak
YEREL HABERLER Atakum-Amasya kadın dayanışması Atakumlu ve Amasyalı ...
Eski rektörü 117 bin dolar dolandıran 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eski rektörü 117 bin dolar dolandıran 5 şüpheli ...
Yerli ve milli buğday tohumu 'kirve' tanıtıldı
YEREL HABERLER Yerli ve milli buğday tohumu 'kirve' tanıtıldı
Samsun'da silah kaçakçılığından 5 şahıs adliyede
YEREL HABERLER Samsun'da silah kaçakçılığından 5 şahıs adliyede
Arazide mahkemeye keşif yaptırmayan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Arazide mahkemeye keşif yaptırmayan 2 kişi gözaltına ...
Genç kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Genç kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Canım Dayım filminde çekimler başladı
YEREL HABERLER Canım Dayım filminde çekimler başladı
Cem Belevi’den sevgilisine sette ilk gün çiçeği
YEREL HABERLER Cem Belevi’den sevgilisine sette ilk gün çiçeği
Göz kusurlarına ‘akıllı’ çözüm Göz içi akıllı mercekler hayatı kolaylaştırıyor
YEREL HABERLER Göz kusurlarına ‘akıllı’ çözüm Göz içi akıllı ...
Ekmekçioğlu: “Sosyoekonomik eşitsizlikler, insani duygular karşısında tehditkar bir durum açığa çıkarıyor”
YEREL HABERLER Ekmekçioğlu: “Sosyoekonomik eşitsizlikler, insani ...
Koronavirüse karşı ultraviyole dezenfeksiyon cihazı ürettiler
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı ultraviyole dezenfeksiyon cihazı ...
‘Kepçe kulak’ sorununa 30 dakikada çözüm Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş: “Kepçe kulak tedavisi estetik operasyonlar içinde en basit ameliyatlardan bir tanesidir. Lokal anestezi içerisinde yapılır. Yaklaşık 30 dakikalık bir işlem ile o kulaklar düzeltilip normal bir hale getirilebilir"
YEREL HABERLER ‘Kepçe kulak’ sorununa 30 dakikada çözüm Estetik ve ...
Fırtınayı fırsata çevirdi
YEREL HABERLER Fırtınayı fırsata çevirdi
Şampiyon Samsunspor’a tebrik yağmuru Samsunspor 2 yıl aradan sonra tekrar TFF 1. Lig’de
YEREL HABERLER Şampiyon Samsunspor’a tebrik yağmuru Samsunspor 2 yıl ...
Samsunspor´un şampiyonluğu tescillendi
YEREL HABERLER Samsunspor´un şampiyonluğu tescillendi
Saldırdığı iki doktoru darbeden şüpheli yakalandı (2)
YEREL HABERLER Saldırdığı iki doktoru darbeden şüpheli yakalandı (2)
Emniyetin ‘maske’ hassasiyeti
YEREL HABERLER Emniyetin ‘maske’ hassasiyeti
Esnaf dertli, müşteri memnun
YEREL HABERLER Esnaf dertli, müşteri memnun

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X