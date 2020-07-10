Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

İHA

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edilien bilgiye göre, Hasan Bal idaresindeki 55 AIS 75 plakalı otomobil ile Aydın Bilgehan Çakır'ın kullandığı 34 CZZ 076 plakalı motosiklet Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Aydın Bilgehan Çakır, motosiklette yolcu olarak bulunan Mertcan Koncak ve yoldan geçmekte olan bir yaya yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da silah kaçakçılığından 4 adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da silah kaçakçılığından 4 adli kontrol
Arazide mahkemeye keşif yaptırmayan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Arazide mahkemeye keşif yaptırmayan şahıs tutuklandı
Komşusuna ateş açtı, mermi cebindeki telefona isabet etti
YEREL HABERLER Komşusuna ateş açtı, mermi cebindeki telefona isabet ...
“Adapha Yapay Zeka”, 1 milyon 250 bin değerlemeyle ilk yatırımını aldı Samsun Teknopark Kuluçka Firması Adapha Yapay Zeka’ya ilk yatırım Dünyanın en büyük melek yatırım ağından OMÜ akademik girişimcisine yatırım
YEREL HABERLER “Adapha Yapay Zeka”, 1 milyon 250 bin değerlemeyle ...
Canik'te hijyenik ve sağlıklı kurban satış pazarı Canik Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında bütün hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Canik'te hijyenik ve sağlıklı kurban satış ...
Bafra'da “Ulusal Güvenli Kan Temini Programı” uygulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Bafra'da “Ulusal Güvenli Kan Temini Programı” ...
Samsun’da “sağlıkta dönüşüme” 440 milyon TL Samsun'da sağlık yatırımlarında son durum
YEREL HABERLER Samsun’da “sağlıkta dönüşüme” 440 milyon TL Samsun'da ...
İlkadım’da kurban kesim ve satış yerleri belirlendi
YEREL HABERLER İlkadım’da kurban kesim ve satış yerleri belirlendi
Obezite cerrahisi ile diğer hastalıklarından da kurtuldu
YEREL HABERLER Obezite cerrahisi ile diğer hastalıklarından da ...
"Yöresel Ürünler Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri" iptal
YEREL HABERLER "Yöresel Ürünler Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan ...
YEDAŞ’tan 2020 yılında 320 milyonluk yatırım hedefi
YEREL HABERLER YEDAŞ’tan 2020 yılında 320 milyonluk yatırım hedefi
Büyükşehir Belediyesi’nin 3 projesine hibe desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nin 3 projesine hibe desteği
OMÜ'de online mezuniyet OMÜ Çevre Mühendisliği Bölümü diploma töreni online yapıldı
YEREL HABERLER OMÜ'de online mezuniyet OMÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ...
Zabıtadan eş zamanlı denetim
YEREL HABERLER Zabıtadan eş zamanlı denetim
Genç kadın uyuşturucu ticaretinden serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Genç kadın uyuşturucu ticaretinden serbest bırakıldı
Atakum-Amasya kadın dayanışması Atakumlu ve Amasyalı kadınlar üretimde güç birliği yapacak
YEREL HABERLER Atakum-Amasya kadın dayanışması Atakumlu ve Amasyalı ...
Eski rektörü 117 bin dolar dolandıran 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eski rektörü 117 bin dolar dolandıran 5 şüpheli ...
Yerli ve milli buğday tohumu 'kirve' tanıtıldı
YEREL HABERLER Yerli ve milli buğday tohumu 'kirve' tanıtıldı
Samsun'da silah kaçakçılığından 5 şahıs adliyede
YEREL HABERLER Samsun'da silah kaçakçılığından 5 şahıs adliyede
Arazide mahkemeye keşif yaptırmayan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Arazide mahkemeye keşif yaptırmayan 2 kişi gözaltına ...
Genç kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Genç kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Canım Dayım filminde çekimler başladı
YEREL HABERLER Canım Dayım filminde çekimler başladı
Cem Belevi’den sevgilisine sette ilk gün çiçeği
YEREL HABERLER Cem Belevi’den sevgilisine sette ilk gün çiçeği
Göz kusurlarına ‘akıllı’ çözüm Göz içi akıllı mercekler hayatı kolaylaştırıyor
YEREL HABERLER Göz kusurlarına ‘akıllı’ çözüm Göz içi akıllı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X