Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

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Samsun’un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edilien bilgiye göre, Hasan Bal idaresindeki 55 AIS 75 plakalı otomobil ile Aydın Bilgehan Çakır'ın kullandığı 34 CZZ 076 plakalı motosiklet Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Aydın Bilgehan Çakır, motosiklette yolcu olarak bulunan Mertcan Koncak ve yoldan geçmekte olan bir yaya yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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