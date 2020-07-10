Berber ve güzellik salonları mercek altında

İlkadım'da berberler, kuaförler ve güzellik salonlarına yönelik denetimler gerçekleştiriliyor. Denetimlerde, belirlenen hijyen şartlarına uyulup uyulmadığı mercek altına alınıyor.

İlkadım Belediyesi, yeni normalleşme sürecinde Kovid19 ile mücadelesini etkin bir şekilde sürdüren, ilçede faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarına yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Yayınlanan son genelge kapsamında, özellikle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına bakan ekipler, esnaf ve müşterilerin maske takmalarının zorunlu olduğunu hatırlattı. İş yerlerinin 09.0021.00 saatleri arasında, sadece randevu sistemiyle hizmet verebileceği vurgulayan ekipler, bu hassas süreçte denetimlerin aralıksız süreceğine dikkat çekti.



Küçük: “Oda esnafımıza her zaman destek olduk”

Samsun Berberler ve Kuaförler Güzellik Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Küçük, "Berber, kuaför ve güzellik salonlarımız verilen iznin ardından yeniden hizmet vermeye başladılar. Biz hatta ülkeye örnek olarak çalışmalara başlanmadan tüm esnafımıza yetkili ağızdan bilgilendirmeler ve uyarılarda bulunduk. Odamıza bağlı çok sayıda esnafımıza bu süreçte elimizden geldiği kadarıyla destek olduk. Bizde esnaflarımızın Samsun Valiliği tarafından belirlenen ve duyurulan kurallara uyup uymadıklarını denetlemek adına da odamız, İlkadım Belediyesi ve Sağlık İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerle denetim gerçekleştiriyoruz. Bu denetimlerde üyelerimizin belirlenen tüm hijyen kurallarına harfiyen uyduklarını görmekten de son derece mutlu oldum" diye konuştu.



"Biz çalışmalarımız normalleştirmedik daha da arttırdık"

Kontrollü sosyal yaşam döneminin başlamasıyla birlikte, ilçe genelindeki tedbirleri daha da arttırarak çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu yeni dönemde insan sirkülasyonu arttı, işletmelerimiz faaliyetlerine başladı. Biz, belediye olarak bu süreçte çalışmalarımızı daha fazla yoğunlaştırdık. Daha titiz çalışıyoruz. Diğer bir söylemle biz çalışmalarımızı normalleştirmedik daha da arttırdık. Bu minvalde hemşerilerimizden de aynı hassasiyeti bekliyoruz. Normalleşme süreci yanlış anlaşılmamalı. Evet sınırlamalar kalktı, işyerleri faaliyetlerine başladı. Ancak bu durumdan tedbirlerin azaltılması sonucu çıkartılmamalı. Tam aksine, sirkülasyonun ve temasın arttığı bu dönemde tedbirlere daha sıkı uymalıyız. Aksi takdirde uzun bir çalışma ve fedakarlık sonucu elde ettiğimiz kazanımlarımızı kaybedebiliriz. Bu konuda özellikle esnafımıza çok iş düşüyor. Onlar müşterilerini kurallara uymaları konusunda teşvik etmeli ve yönlendirmeliler. Bu salgınla mücadelede başarılı olabilmemizin tek yolu birlikte topyekûn mücadele etmek" ifadelerini kullandı.

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