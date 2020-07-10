Samsun'da otomobil denize uçtu, sürücü sağ kurtuldu

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Samsun'da denize uçan otomobilde bulunan kadın sürücü kazayı yara almadan atlattı.



Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu sahil kısmında meydana geldi. Kadın sürücünün kullandığı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kayalıklardan denize uçtu. Olayda araç sürücüsü otomobilden çıkmayı başardı. Suyun içine gömülen otomobil ise vinç yardımıyla kurtarıldı.

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